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商品詳細
まだ1年目の頃のサインです 将来的に必ず￼活躍される方だだと思い大切に大事に保管しておりました。￼金庫とかに入れてないので多少もしかしたら￼スレとかあるかもしれないですが、大切に保管していたのでファンの方に譲れたら嬉しいです。宜しくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/traverse855126.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei701671.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial329216.html
激レア MAX FRIED ジャージ、直筆サイン300枚限定-
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