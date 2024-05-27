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LIXIL ビバ　クッションスツール　スイカ　天然木　合成皮革　ウレタンフォーム
商品番号 O53108766883
商品名

LIXIL ビバ　クッションスツール　スイカ　天然木　合成皮革　ウレタンフォーム
ブランド名 リクシル
特別価格 税込 1,287 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リクシル　LIXILビバ　クッションスツール　椅子　スイカ　天然木　合成皮革　ウレタンフォーム　リアル　　とてもリアルで可愛いスイカのクッションスツールです。寸法　30×30×18cm耐荷重　60kgあくまで個人の自宅保管品です。ご了承の上神経質な方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/perforce141665.html
http://narcologia.ru/goods/capitation564708.html
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LIXIL ビバ クッションスツール スイカ 天然木 合成皮革 ウレタン ...
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