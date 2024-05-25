ホットトイズ　キャプテンアメリカ　エンドゲーム

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フィギュア種類···アクションフィギュアホットトイズ キャプテンアメリカ エンドゲーム版未開封の新品です。購入してからずっと自宅の暗所で保管していました。化粧箱のカバーは少し歪みがあります。何卒よろしくお願いいたします。