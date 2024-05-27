中川紀元　「観音」木版画　版画のみ

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中川紀元 「観音」木版画サイズ縦 約30.5cm横 約41.5cm特に目立ったシミや汚れは見当たりません。角や端の部分に若干折れやヨレがあります。好きな額に入れたりしてお楽しみください。自宅保管ですので、ご理解の上ご購入ください。神経質な方はご遠慮ください。#中川紀元 #木版画 #観音