【METTA AUDIO DEVICES】カセットマシーン

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商品詳細
▪︎状態:動作確認済みあまり使用しなかったため、出品いたします。ノブでテープの再生速度を調整したり、ミュートすることができるカセットテーププレイヤーです。カセットテープループをノイズミュージックやサウンドコラージュ、サンプリング、ビート生成等に使うためのデバイスです。#カセットテープマシーン#テープ#コラージュ#ノイズ#mettaaudiodevices#DTM#noise#ambient#electronics
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