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【METTA AUDIO DEVICES】カセットマシーン
商品番号 L49634023607
商品名

【METTA AUDIO DEVICES】カセットマシーン
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 13,020 円
在庫状況 あり

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商品詳細

▪︎状態:動作確認済みあまり使用しなかったため、出品いたします。ノブでテープの再生速度を調整したり、ミュートすることができるカセットテーププレイヤーです。カセットテープループをノイズミュージックやサウンドコラージュ、サンプリング、ビート生成等に使うためのデバイスです。#カセットテープマシーン#テープ#コラージュ#ノイズ#mettaaudiodevices#DTM#noise#ambient#electronics
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