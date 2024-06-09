送料込【逢絢亭】茶道具 大棗 井伊大老好 柳竹に鶯蒔絵 塗師 広哲作 共箱入り

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2023年最新】塗師 広哲の人気アイテム - メルカリ



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年間ランキング6年連続受賞】 茶道具 薄茶器 加藤宗玄 竹製棗 漆芸 ...



2023年最新】井伊宗観の人気アイテム - メルカリ

まずはプロフィールをご覧ください。こちらは井伊直弼（宗観）好みの１２か月茶器の内の１月の大棗になります。柳竹に鶯蒔絵になっています。作者は広哲？さんでしょうか。探してもよく分かりませんでした。ただ、井伊宗観好の棗もなかなか見ないので、お話もできる面白い棗だと思います。蒔絵もしっかりしています。大きさは、直径が７．３ｃｍ、高さは７．３ｃｍで付属品は共箱です。本体に目立った欠けや割れ、ヒビなどはありませんので、お稽古には十分お使い頂けます。４枚目の写真で鶯の上に微々たる当たりがあります。お使いには問題ありません。