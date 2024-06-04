三味線中棹紅木、両面新品犬皮、ケース、プラ撥、長袋付き

地唄民謡中棹三味線、全長1m両面犬皮2023.8月新品張替え済み紅木中棹28mm、三本繋ぎ、東さわり有り紅木黒檀継糸巻錦糸胴掛け付属品、ケース、長袋、プラ撥，指すり 糸、ケースカギなしすぐに演奏可能です。天神欠けなし、最近まで練習用で使用してました。かんべり少しあります。ご使用に問題ありません。完動品です。あくまで中古品です。キズ、汚れあります。中古品にご理解のある方宜しくご検討ください。即日発送を心がけております。ケースごと梱包材に包み発送予定です。



民謡地歌紅木棹三味線、両面犬皮新品ケース、プラ撥、長袋付き 卸売 ...



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