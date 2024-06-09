貴重‼ 羽生結弦選手【号外】 2014年全日本 2016年世界選手権サンスポ広告

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2014年12月26日2016年3月31日 サンスポ全日本と世界選手権フィギュアスケート大会開幕記念広告号外です。「絶対王者」 「有終舞い」 「新時代突入」丁寧に梱包して発送致します。どうぞ宜しくお願い致します。